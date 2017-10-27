Пекин, 27 октября, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Переименование американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Jingongmen («Золотые арки») в Китае пришлось не по душе многим посетителям, передает телеканал CNN.

Stu pendousmat McDonald’s

По данным телекомпании, новое название адресует скорей к мебельной тематике и не ассоциируется с едой. Кому-то новое название попросту режет слух.

Напомним, в McDonald’s летом 2017 года анонсировали продажу 80% бизнеса в Китае. Покупатели — корпорация CITIC Group (Китай) и инвестфонд Carlyle Group (США). Таким образом, у McDonald’s осталось двадцать процентов акций.

Читайте также: McDonald's нашел покупателей на контрольный пакет в Китае

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля китайский премьер-министр Ли Кэцян призвал руководства иностранных предприятий увеличить объем инвестиций в экономику Китая.

Читайте подробнее: Ли Кэцян: Китай заинтересован в увеличении объема иностранных инвестиций