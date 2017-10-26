Кейптаун, 27 октября, 2017, 02:32 — ИА Регнум. В Южной Африке обнаружены окаменелые следы нового вида динозавра из подотряда терапод — хищных рептилий, к которым также относятся Тираннозавр и Аллозавр, передает Reuters.

Тираннозавр

Археологи из Испании и Великобритании, обнаружившие следы, называют находку сенсационной — динозавр был просто гигантом для своего времени.

Так, при «ступне» размером 51 сантиметр общая длина тела динозавра, названного Kayentapus ambrokholohali, должна составлять около 9 метров.

«Наше открытие подтверждает гипотезу о том, что тераподы достигли больших размеров относительно рано в ходе их эволюции», — пояснил Фабьен Кнолл, палеонтолог из Манчестерского Университета, участник раскопок в ЮАР.

Конечно, обнаруженный вид «не дотягивает» по размерам до своих более крупных сородичей. Так, Тираннозавр достигал в длину 12 метров, Гигантозавр — 14 метров, Спинозавр — 15 метров.

Однако возраст окаменелостей составляет 200 миллионов лет, а до сих пор считалось, что тераподы больших размеров в данном регионе появились на десятки миллионов лет позже.

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