Вашингтон, 27 октября, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Пентагон сообщил очередные печальные подробности инцидента в Нигере, в результате которого погибли четверо военных США, передает Reuters.

Цитата из к/ы/ф «Чёрный ястреб». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания Бой

По словам официального представителя Пентагона, генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, в совместной операции военных США и Нигера участвовал еще один отряд американских военных, но он по какой-то причине не пришел на помощь.

Маккензи сообщил журналистам, что не знает, почему так произошло, но «убежден, что есть возможность понять это правильно».

Нападение на конвой из 30 военных Нигера и 10 военных армии США произошло 3 октября во время их возвращения на базу в Ниамее из рейда в районе деревни Тонга-Тонга.

В 85 километрах от Ниамея совместный конвой был атакован 50 боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Конвой смог подать сигнал о помощи только через час после начала нападения. Помощь военным оказали боевые вертолеты ВВС Мали и истребители ВВС Франции. Второй американский отряд так и остался «в засаде».