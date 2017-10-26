Тирасполь, 27 октября, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Германия выступает за скорейший созыв заседания по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в Вене. Как сообщили в пресс-службе президента ПМР, об этом заявила на встрече в Тирасполе с главой приднестровского государства Вадимом Красносельским новый посол Германии в Молдавии Юлия Монар, передает корреспондент ИА REGNUM. Монар отметила, что в возобновлении переговоров в формате «5+2» заинтересованы как стороны переговорного процесса, так и гаранты и наблюдатели.

President.gospmr.org Вадим Красносельский и Юлия Монар

Вадим Красносельский подчеркнул готовность приднестровской стороны к диалогу на всех площадках. Он рассказал о последних инициативах приднестровской стороны, в частности по открытию моста через Днестр у сел Бычок и Гура Быкулуй. По словам президента, Приднестровье предлагает практическое решение проблемы. Суть инициативы и ее аргументированное обоснование уже направлены в виде официального документа всем участникам переговорного процесса.

Вадим Красносельский подчеркнул, что «Приднестровье и Германию связывают исторически сложившиеся добрые отношения», и выразил благодарность за неравнодушие к происходящему в республике и вокруг нее. «Несмотря на то, что Германия напрямую не представлена в переговорном процессе в формате «5+2», она, будучи членом Европейского союза, все же имеет к нему отношение в качестве наблюдателя переговорного процесса. Нам интересно ваше мнение о происходящих процессах и важно понимание возможностей вашего влияния на ситуацию», — отметил он.

В Тирасполе посол Германии также встретилась с главой МИД Виталий Игнатьевым и ректором Приднестровского университета Степаном Берилом. Игнатьев отметил, что Германское председательство в ОБСЕ в прошлом году добилось определенных успехов. В частности, после длительного перерыва был проведен очередной раунд заседания «Постоянного совещания…» Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что достигнутый в Берлине прогресс не удалось развить из-за неконструктивной позиции молдавской стороны, заблокировавшей реализацию положений протокола.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что, несмотря на многочисленные инициативы Приднестровья как в прошедшем, так и в нынешнем году, необоснованная пауза в переговорном процессе продолжается. По словам дипломата, по этой причине стороны не могут решать накопившиеся противоречия, а Молдавия имеет возможность продолжать давить на Приднестровье.