Осло, 27 октября, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Воздушные пузыри на поверхности воды замечены в ходе поисково-спасательной операции в предполагаемом месте крушения российского вертолета Ми-8, со ссылкой на Туре Хонгсета, главу спасательного центра Северной Норвегии, передает телерадиокомпания NRK.

Mchs.gov.ru Вертолёт Ми-8

Уточняется, что пузыри замечены близ населенного пункта Баренцбург (Норвегия). По мнению спасателей, пузыри — признак нахождения на дне обломков вертолета.

В пользу этого предположения говорит тот факт, что в этом же месте на поверхности воды были обнаружены пятна топлива. Кроме того, на морском дне, судя по показаниям эхолота, находится неизвестный объект.

Читайте подробнее: МАК сформировал комиссию для расследования причин крушения Ми-8 в Арктике

Напомним, 26 октября в 15:35 (время местное) Ми-8АМТ авиакомпании «Конверс Авиа» потерпел крушение на архипелаге Шпицберген в Норвегии. На борту находились восемь российских граждан, пятеро из которых — члены экипажа.

Удалось выяснить, что вертолет упал в море в двух километрах от Баренцбурга.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».

К расследованию подключены Росавиация и Ространснадзор. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ространснадзор назначил внеплановую проверку деятельности «Конверс Авиа».