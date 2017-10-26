Калининград, 27 октября, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Глава администрации Светлогорского района Калининградской области Александр Ковальский заявил, что в него стреляли во дворе его собственного дома. Об этом он сообщил журналистам сегодня, 27 октября.

Svetlogorsk39.ru Александр Ковальский

Ковальский сообщил, что нападение было произведено 21 октября около 0:00 на Коломенской улице. Мэру кто-то позвонил с незнакомого номера и попросил выйти на улицу на пару минут для разговора. Когда Ковальский открыл общую на несколько домов калитку, раздался выстрел.

«Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — рассказывает Ковальский.

Мэр сообщил, что пуля попала ему в живот. Ковальский потерял сознание и около часа пролежал на улице.

В какой-то момент мэр очнулся и вызвал знакомых врачей. Медики констатировали, что пуля прошла навылет и не задела жизненно важные органы.

По какой-то странной причине Ковальский не стал писать заявление в полицию, мотивируя это тем, что расследование может плохо повлиять на его профессиональную деятельность.

Сейчас Ковальский чувствует себя лучше, его жизни ничто не угрожает, он находится дома.

Известно, что дом мэра находится в довольно глухом месте, там нет никакой охраны или систем видеонаблюдения. Соседи выстрела не слышали.

Сам Ковальский не предполагает, кто стрелял в него и по какой причине.