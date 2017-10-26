Москва, 27 октября, 2017, 00:09 — ИА Регнум. В странах Европы и США роль России по-прежнему рассматривают исходя из концепции «конца истории» Френсиса Фукуямы. Об этом заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Уже давно адекватные эксперты сошлись на мнении, что фукуямовский «конец истории» не наступил и наступит ещё не скоро», — заявил Шатров.

«Но на Западе так не считают. Всё, что происходит, говорит о том, что они по-прежнему уверены в наступлении конца истории — просто в России и ряде других государств это не знают. И пытаются всё-таки по инерции нас вернуть к тому порядку вещей, который понравился, например, Польше, при котором ей весьма неплохо жилось», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время именно во многих странах Восточной Европы, в бывших постсоветских республиках, в Прибалтийских государствах, становится больше глубоких сторонников сотрудничества и союза с Россией — при этом сугубо по конъюнктурным, корыстным соображениям.

«Дело в том, что они не получили от Европы того, чего ждали, и рассчитывают либо сыграть на существующих противоречиях, либо шантажировать Европу и Соединённые Штаты такой особой позицией по отношению к России, либо просто получить всё, что им требуется, от России», — полагает политолог.

Ошибка политических элит Восточной Европы заключалась в том, что они поверили в развитие истории по тому же сценарию, какому она следовала последние 20−30 лет, уверен Шатров.

«Их покупали, в них инвестировали. Но через два-три года инвестиции в Восточную Европу со стороны Брюсселя закончатся. И они заранее задумываются о том, кто будет после 2020 года давать им деньги», — считает эксперт.

«Это не означает что мы должны снисходительно к ним относиться. Надо послушать, надо подумать, есть, в общем-то, о чём поговорить. В то же время, конечно, стратегически союз с Германией и «старой» Европой перспективнее, потому что там меньше конъюнктурных решений. Просто сейчас политики, которые управляют этими государствами сильно связаны серьёзными обязательствами, попали в капкан, из которого мы должны помочь им выбраться», — добавил он.