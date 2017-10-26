Париж, 26 октября, 2017, 23:46 — ИА Регнум. За последние несколько дней французские войска ликвидировали в Мали 15 боевиков, связанных с «Аль-Каидой в странах исламского Магриба» (АКИМ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в министерстве обороны Франции, 26 октября сообщает агентство KUNA.

U.S. Air Force Французские солдаты в Мали

Военнослужащие Франции конфисковали или уничтожили военную технику боевиков, расположенную в лагере на севере Мали. Точная дата операции не указана, однако, считается, что она проходила в период с 15 по 22 октября 2017 года.

Наступление сухопутных сил проходило при поддержке истребителей Дассо «Мираж» и ударных вертолётов «Тигр».

"Ситуация в области безопасности (в Сахеле) остается хрупкой… в центре и на севере Мали и в приграничных зонах между Мали, Нигером и Буркина-Фасо происходят регулярные инциденты», — заявили в оборонном ведомстве Франции.

Напомним, в регион Сахель входят территории 11 африканских государств, начиная с Эритреи на востоке, заканчивая Сенегалом на западе.

В 2013 году Франция направила вооруженные подразделения в Мали, чтобы вытеснить исламистских боевиков, занявших север страны в 2012 году. С тех пор в регионе Сахель расположены около 4 тысяч солдат Франции в рамках операции «Бархан».