Уфа, 26 октября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. 25 и 26 октября в двух городах Башкирии прошла серия одиночных пикетов против показа фильма «Матильда». Единого мнения экспертного сообщества по поводу подобных акций не существует. Опрошенные ИА REGNUM эксперты настаивают на недопустимости давления на городские власти, общественники говорят об оскорблении чувств верующих.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Одиночный пикет у уфимского кинотеатра Родина

25 октября

Первый одиночный пикет против демонстрации фильма Алексея Учителя «Матильда» прошел в Уфе 25 октября у кинотеатра «Галерея Арт», аналогичный пикет состоялся вечером этого дня Стерлитамаке в ТЦ «Арбат». Происшествий не зафиксировано. Организаторами пикетов выступили участники регионального отделения Национально-освободительного движения (НОД).

26 октября

26 октября пикеты прошли уже у пяти кинотеатров Уфы. По некоторым данным, фильм покажут в 5 кинокомплексах, несколько кинотеатров и кинозалов Уфы от показа воздержались. В Башкирии лента будет демонстрироваться в Стерлитамаке и Салавате.

«Полиция дежурила в каждом кинотеатре, боялись провокаций, но к нам претензий у полиции не было. В кинотеатре «Родина» был особый сеанс с последующим обсуждением фильма, к нам подходили журналисты и простые прохожие, беседы с ними протекали вполне мирно», — поделились впечатлениями участники пикетов.

26 октября активисты движения НОД Стерлитамака в лице Дениса Попова в одиночном пикете около ТЦ «Арбат» высказали свое несогласие с демонстрацией «этого провокационного фильма, фильма, направленного против нашей великой истории, против нашего народа». С желающими пикетчик проводил разъяснительные беседы и раздавал листовки.

«Каких-либо инцидентов не было. Прохожие интересовались, подходила и молодежь, и люди в возрасте. Пообщались на разные темы, говорили и про историю», — отметил житель Стерлитамака.

Активисты НОД утверждают, что фильм искажает историю России, даёт ложные образы молодому поколению и требуют «убрать из кинопроката этот фильм и расследовать — кто тратит государственные деньги на создание негативного образа нашего государства». Акция объявлена бессрочной, она, по заверениям активистов, будет идти пока демонстрируется фильм.

Мнения, мнения

Опрошенные агентством эксперты разошлись в оценках фильма. Политолог Дмитий Казанцев считает, что сегодня во многих регионах наблюдается реальное давление на местные власти и владельцев сети кинотеатров со стороны некоторых российских политиков, стремящихся демонизировать фильм «Матильда» и под этим предлогом сорвать его показ.

«С другой стороны, официальные лица уже неоднократно заявляли, что в России нет никакой цензуры. Если выдано прокатное удостоверение на фильм, то значит его трансляция законна на всей территории страны без ограничения. Поэтому реакция администрации Уфы, которая не стала идти на поводу у противников показа фильма и отказалась согласовывать серию протестных митингов одной из общественных организаций, говорит о непредвзятости муниципальных властей. То же самое можно сказать и о руководстве сети кинокомплексов в Башкирии», — утверждает эксперт.

Политолог Ильдар Габдрафиков считает, что активисты НОД «хотят быть большими католиками, чем сам римский папа».

«Выступление НОДовцев — это не показатель общественного мнения. Думаю, большинство россиян спокойно воспринимают фильм. Люди сами должны определить свое мнение по фильму. Не хочу, чтобы мое мнение сформировал кто-нибудь другой. Складывается впечатление, что искусственно нагнетается некая напряженность в обществе вокруг этого фильма. Я не понимаю того, почему у некоторых этот фильм вызывает столь сильную негативную оценку», — недоумевает собеседник агентства.

Недовольство фильмом пытается объяснить общественница Лина Серегина.

«Нужно сто раз подумать, прежде чем снимать легкомысленные фильмы о людях, трагически погибших, тем более, о православных святых, коими является семья Николая II. 2017 год — год 100-летия революции, дата трагическая, когда многие переосмысливают нашу историю. Печально, что у режиссера не хватило души и такта понять, что такой фильм в России снимать просто нельзя. Впрочем, каково общество, таковы и художники. Если мы рождаем таких деятелей искусства, значит, есть повод глубоко задуматься о нашей истории, наших святых, наших нравственных ценностях».

Пользователи соцсетей выражаются еще проще: «Не нужно показывать альтернативную историю на примере недавно живших по историческим меркам, да еще таких значимых и неоднозначно воспринимаемых личностей в русской истории».