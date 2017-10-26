Лондон, 26 октября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают плавный рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на основных международных площадках в Лондоне и Нью-Йорке сегодня, 26 октября.

lalabell68 Нефтяная вышка

Стоимость барреля нефти марки североморская Brent на Лондонской товарной бирже поставкой в декабре выросла примерно на 1% и составила $59,06. Стоит отметить, что цена на нефть марки Brent была на этот уровне в конце сентября нынешнего года.

Техасская легкая нефть марки WTI с датой поставки в декабре подорожала на 0,7% — до $52,55 за баррель.

Биржевые аналитики указывают, что нынешний рост связан с заявлением наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о возможном продлении сделки ОПЕК+.

Представитель саудовской династии сегодня заявил в интервью агентству Bloomberg, что он поддерживает продление сделки о сокращении уровня добычи нефти для стабилизации нефтяного рынка.

«Нам нужно продолжать стабилизировать рынок нефти… Все заинтересованы в том, чтобы соглашение продолжало действовать», — сказал Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.