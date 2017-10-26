Париж, 26 октября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Во Францию с 2012-го по 2017 год вернулись порядка 250 экстремистов, воевавших на территории Ирака и Сирии, заявил 26 октября в сенате французский министр внутренних дел Жерар Колон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

По словам Жерара Колона, из числа этих людей 130 находятся в тюрьме, а остальные живут на свободе, контролируемые полицией. Всего во Франции на таком контроле числятся 18,4 тыс. человек, которых считают угрозой безопасности страны.

Стоит отметить, что по информации Жерара Колона, за тот же пятилетний период из Франции уехали на Ближний Восток воевать за экстремистов порядка 700 человек.

При этом представители министерства обороны Франции утверждают, что не имеют правовых инструментов для того, чтобы остановить возвращение этих боевиков обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября американская консалтинговая группа Soufan Center опубликовала доклад, согласно которому самое большое количество иностранных боевиков в отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли из России.