Санкт-Петербург, 26 октября, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта с восемью гражданами России у берегов Норвегии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Vityaz-aero.ru Ми-8Т

По предварительным данным следствия, 26 октября вблизи острова Шпицберген потерпел крушение вертолет марки Ми-8 АМТ, на борту которого находилось пять членов экипажа и три пассажира.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее наступление смерти более двух лиц».

Как сообщается, в Северо-Западном следственном управлении на транспорте состоялось оперативное совещание, в ходе которого был разработан план следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования дела находится на контроле главы управления.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября Спасательная служба Норвегии сообщила о крушении российского вертолёта в двух — трех километрах от порта Баренцбург на Шпицбергене.

В пресс-службе Минэнерго России сообщили, что на борту вертолёта находились петербургские ученые — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики.

МЧС России подготовило к вылету на Шпицберген спецборт Ил-76 с группой спасателей для проведения поисково-спасательной операции в районе предполагаемого падения вертолёта.