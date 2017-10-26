Киев, 26 октября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало прогноз, согласно которому в 2018 году валовый внутренний продукт, приходящийся на каждого жителя Украины, будет самым низким среди всех стран, входящих в СНГ, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на директора банковской группы Moody's Investors Service Ярослава Совгиру.

Иван Шилов ИА REGNUM Батон

По его словам, показатель ВВП по существующему курсу составит для Украины чуть более $2 тыс на душу населения. Директор банковской группы утверждает, что столь низкий уровень не станет позитивнее даже в пересчете к паритету покупательной способности.

Население на Украине продолжит оставаться очень бедным, подвел итог Ярослав Совгира.

При этом издание для сравнения публикует прогноз Moody's по ВВП в России — свыше $10 тыс. на душу населения, ВВП в Казахстане — более $8 тыс., а также в Белоруссии — более $6 тыс.

Стоит отметить, что в начале августа 2017 года Moody's повысило кредитный рейтинг Украины со стабильного уровня на позитивный.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Украины (НБУ) учетную ставку с 27 октября 2017 года повысит учетную ставку до 13,5% из-за уровня инфляции, превысившего прогнозируемый.