Москва, 26 октября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Российские военные 26 октября провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами с привлечением сил и средств наземной, морской и авиационной составляющей. Об этом сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Mil.ru Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь»

«В ходе тренировки были отработаны практические действия боевых расчётов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил», — сообщили в ведомстве.

К тренировке, в частности, были привлечены самолёты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые осуществили вылет с базовых аэродромов «Украинка», «Энгельс» и «Шайковка», после чего произвели пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на Камчатке, в Республике Коми и Казахстане.

Кроме этого, были произведены запуски четырёх баллистических ракет.

Боевой расчёт РВСН осуществил пуск с космодрома «Плесецк» межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по цели, расположенной на полигоне «Кура» на Камчатке.

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону «Чижа» в Архангельской области, а подводный корабль Северного флота выпустил баллистическую ракету по полигону «Кура» из акватории Баренцева моря.

«По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объёме. Все учебные цели успешно поражены», — сообщили в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре российскими военными были проведены успешные испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» и твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью.