Брюссель, 26 октября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. В ЕС ликвидирована крупная преступная сеть по переправке нелегальных мигрантов, заявили в Европоле, 26 октября сообщает агентство KUNA.

Инвалид-колясочник

Для расследования деятельности организованной преступной группы были привлечены сотрудники правоохранительных органов из пяти европейских государств: Бельгии, Болгарии, Франции, Нидерландов и Великобритании. В Европоле отметили, что данная операция является крупнейшей с начала 2017 года.

Сотрудники Европола провели 42 обыска в ряде стран ЕС и арестовали 26 подозреваемых. В Бельгии арестовали восемь человек, семь — в Болгарии и 11 — в Великобритании.

Задержанных подозревают в переправке нелегальных мигрантов из Афганистана, Ирака и Пакистана. Считается, что организованная преступная группа перевозила мигрантов в специально приспособленных для этого транспортных средствах, которые пересекали ряд европейских государств, пока не достигали конечного пункта своего назначения — Великобритании.

С июня 2016 года преступная группировка организовала 48 незаконных поездок, в результате чего около 400 нелегальных мигрантов прибыли в страны ЕС. Лидером группировки являлся инвалид-колясочник, уроженец Афганистана, проживающий в Великобритании.