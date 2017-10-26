Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. В сети разместили фотографию, показывающую новый облик Соколиного глаза, Джереми Реннер попал в объектив камеры фотошпионов будучи одетым в новый костюм Мстителя, фотографию 26 октября опубликовал портал Digital Spy.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

Издание отмечает, что выложенная фотография дает понять — в своем движении к новой идентичности персонажа Реннер пропустит этап, в котором тот носил большую фиолетовую маску.

В четвертой части мстителей зрителям будет продемонстрирована совершенно новая для киновселенной Marvel идентичность героя — он превратится в Ронина.

На фотографии заметно, что Реннер одет в черные ножные доспехи с желтыми линиями. Они являются частью того костюма, который носил Ронин.

Напомним, согласно комиксам, Соколиный глаз вернулся в Нью-Йорк в период гражданской войны. Когда он спас Майю Лопес (именно она носила имя Ронин) та оставила ему костюм.

Название «Ронин» пришло из японской культуры, так называли тех самураев, которые не смогли уберечь своего хозяина от смерти.