Саранск, 26 октября, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Объекты железнодорожной инфраструктуры Мордовии, на которые ляжет основная нагрузка по приему гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, по состоянию на конец октября готовы на 70%. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в рамках встречи с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

44833 Железная дорога

Стороны обсуждали широкий круг вопросов по взаимодействию компании и республики, однако тема подготовки к мундиалю стала ключевой.

«В Мордовии идет активная работа по приведению инфраструктуры транспортного комплекса в соответствие с требованиями ФИФА. Ожидается, что основная часть гостей чемпионата прибудет в республику железнодорожным транспортом. В настоящее время ведется реконструкция пешеходных мостов на станциях Саранск и Рузаевка, которые будут обеспечивать доступность и безопасность передвижения всех категорий пассажиров, включая маломобильные группы», — рассказал Волков. По его словам, до конца 2017 года все строительные работы будут закончены.

Также были рассмотрены вопросы обеспечения требований безопасности и антитеррористической защищенности на железнодорожном транспорте.

Кроме того, глава Мордовии обозначил перед президентом РЖД необходимость строительства автомобильного моста через железнодорожную магистраль в Ковылкине. Город разделен железной дорогой на две части, и высокая интенсивность движения поездов на данном участке создает простои на железнодорожных переездах. Сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство моста. Руководитель республики обратился к Белозёрову с просьбой включить объект в перечень приоритетных объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках мундиаля пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.