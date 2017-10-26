Лондон, 26 октября, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Британский журнал The Economist к столетнему юбилею Октябрьской революции выйдет с портретом на обложке президента России Владимира Путина с регалиями монарха.

Economist.com Обложка журнала The Economist

При этом на странице издания в Twitter изображение обложки нового номера сопровождается надписью «Когда весь мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова попала под власть царя».

На картинке глава российского государства облачен в мундир с генеральскими эполетами, орденской лентой с изображениями атакующих самолетов, аксельбантами в виде цепей с висячим замком в дополнение к символам СССР — красной звезде, а также серпу и молоту.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года во время кампании в западных СМИ на тему вездесущих и всесильных российских хакеров один из номеров журнала Time вышел с портретом Владимира Путина на обложке, состоящим из большого количества значков, символизирующих учётные записи в интернете.