Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Съемки продолжения фильма «Отряд самоубийц» могут начаться в марте 2018 года, на должность режиссера картины назначен Гэвин О’Коннор, об этом 26 октября сообщил портал Screen Rant.

WB, 2016 «Отряда самоубийц», промофотографии

Издание пишет, что на данный момент нет никакой подтвержденной информации о сюжете или актерском составе.

Стоит отметить, что ранее в СМИ проходила информация, согласно которой Марго Робби вновь сыграет в продолжении роль Харли Квинн.

Что касается Джареда Лето — он ничего не говорил про то, что будет сниматься во второй части фильма, однако ранее он заявлял, что ему по-прежнему нравится его персонаж

На данный момент известно, что Лето будет сниматься в фильме, посвященном романтическим отношениям Джокера и Харли Квинн. Он также может появиться в картине «Сирены Готэм-сити».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Джаред Лето снимется в байопике про создателя Playboy Хью Хефнера. Режиссером фильма будет его друг Бретт Рэтнер, производством картины займется его кинокомпания Rush Hour.