Москва, 26 октября, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по международным делать Константин Косачёв принял решение удалить свой аккаунт в Twitter после решение администрации сервиса о запрете рекламы российских агентств RT и Sputnik.

Politikus.ru Константин Косачёв

«Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался на независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она очевидно зависима в своих действиях, политизирована. Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт», — сообщил сенатор телеканалу RT.

Косачёв отметил, что он глубоко возмущён действиями администрации Twitter и считает их «не чем иным, как посягательством на свободу слова и подыгрыванием американским стратегам, которые пытаются выстраивать кампанию противодействия президенту Дональду Трампу на обвинениях в российском вмешательстве».

Как ранее передавало ИА REGNUM, администрация микроблога объявила о введении с 26 октября запрета на размещение рекламы со всех аккаунтов, принадлежащих телеканалу RT и информационному агентству Sputnik.

Основанием для данного решения в компании назвали якобы имевшее место вмешательство российских властей в выборы президента США через указанные информагентства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает действия американской компании как нарушение международных и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова.

«Ответные меры, естественно, последуют», — сказала представитель МИД.