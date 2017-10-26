Москва, 26 октября, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации готовит к вылету на Шпицберген спецборт Ил-76 с группой спасателей для проведения поисково-спасательной операции в районе предполагаемого падения вертолёта Ми-8. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Anthony Noble ИЛ-76М

Напомним, ранее сегодня спасательная служба Северной Норвегии сообщила, что российский вертолёт Ми-8, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от острова Баренцбург, который входит в архипелаг Шпицберген.

Известно, что вертолёт принадлежит авиакомпании «Конверс Авиа». На его борту находились пять членов экипажа и три пассажира.