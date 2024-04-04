Москва, 26 октября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля 2018 года доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) в целях эффективного использования созданной к чемпионату базы. Соответствующее постановление размещено 26 октября на сайте Кремля.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

За поручение отвечает председатель правительства России Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников, а также высшие должностные лица субъектов РФ. Им также поручено до 30 марта 2018 года принять дополнительные меры безопасности на транспорте и в гостиницах городов, принимающих чемпионат.

На сайте Кремля 26 октября размещено несколько постановлений президента, касающихся организации, проведения и сохранения наследия ЧМ-2018.

До 30 мая 2018 года Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу «Развития футбола» в рамках вышеуказанной Концепции и Общенациональной стратегии развития футбола в РФ до 2030 года.

В перечне поручений также содержится обязательство проконтролировать завершение строительства объектов инфраструктуры для проведения ЧМ-2018 для Контрольного управления президента РФ.

Кабинету министров также поручено разработать и внести в Госдуму законопроект об обороте алкоголя для гостей ЧМ-2018 до 18 декабря 2017 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.