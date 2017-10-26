Грозный, 26 октября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Организаторы покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука находятся на Украине. Попытка перевести след на Чечню — очередная уловка Киева, которая понадобилась, чтобы уйти от ответственности за происходящее на Украине. Об этом 26 октября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Произошло покушение на Мосийчука — и заговорили: «след чеченский», «Кадыров». Теперь об этом больше Запад будет писать, Европа, и им это будет интересно», — отметил Кадыров в ходе заседания коллегии МВД по ЧР, комментируя убийство украинского депутата.

По словам главы Чечни, на Украине какие-то силы взрывами и убийствами подменяют реальную работу по решению социальных проблем населения. Этими резонансными событиями народ отвлекают от глубокого политического и экономического кризиса, считает Кадыров.

Что касается Мосийчука, то, как отметил чеченский лидер, «он уже выполнил отведенную ему роль и сейчас стал кому-то ненужным».

«Мы давно забыли о его существовании. Мосийчук — клоун, жалкий шут, показавший свое ничтожество, стреляя по портрету Кадырова. Мосийчук, Саакашвили и другие уже давно доказали, что из себя представляет нынешнее руководство Украины», — цитирует Кадырова его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 25 октября, в центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Пятеро, в том числе депутат Верховной рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук, получили ранения.

Правоохранительные органы Украины квалифицировали происшествие как теракт. К нему, как заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко, может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Варченко основывал свою версию на том, что в 2014 году чеченский лидер говорил о намерении расправиться с Мосийчуком.