Киев, 27 октября, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Чем Украина отличается от прочих государственных образований, возникших после развала СССР, и можно ли считать ее государством как таковым, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Болото

Социальные потрясения, раз за разом потрясающие страну вечных майданов, заставляют наблюдателя задаться вопросом: каков механизм, вызывающий эти потрясения? И почему украинское государственное сердце не может ни на чем успокоиться? Ответ на этот вопрос возникает из самой логики происходящих на Украине событий, главное, что отличает каждую последующую власть, пытающуюся укорениться в Киеве — это то, что она слабее и неэффективнее предыдущей. Это вполне можно назвать сокращением ресурсной базы, чередой расколов украинского общества под непрерывные мантры о консолидации.

Нынешнее состояние тех, кого следовало бы причислить к украинскому политику, есть лишь очередное тому подтверждение. Бесконечные разборки околовластных группировок, не могущих найти никакой общий язык, выставляют Украину как раковую опухоль Русского мира, неспособную ко внутренней консолидации и не имеющей проекта, который позволил бы ей сплотиться в условиях современной реальности.

Читайте подробности: Украинство — это раковая опухоль Русского мира

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