Донецк, 26 октября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. При взрыве, произошедшем 26 октября в пятиэтажном жилом доме в Донецке, пострадали пять человек, из которых двое — малолетние дети, сообщили 26 октября журналистам в министерстве здравоохранения Донецкой народной республики.

МЧС ДНР

По данным представителя минздрава ДНР, в республиканскую детскую больницу поступили двое детей четырех‑ и восьмилетнего возраста, пострадавших от этого взрыва.

Ещё по одному пострадавшему были доставлены в республиканский травматологический центр, в шестую городскую больницу Донецка и в республиканский ожоговый центр.

Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в пятиэтажном многоквартирном доме в центре Донецка, расположенном недалеко от правительственного квартала, прогремел взрыв.

Причина взрыва пока не установлена. На месте происшествия работают бригады республиканского МЧС.