Москва, 26 октября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Решение администрации сервиса Twitter о запрете рекламы со всех аккаунтов RT и Sputnik является нарушением международных и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова. Об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканала RT и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб. Ответные меры, естественно, последуют», — приводит RT комментарий Марии Захаровой.

Представитель МИД России подчеркнула, что «воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении Соединёнными Штатами Америки как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова».

Она также отметила, что присоединение частных корпораций к этой кампании свидетельствует о «беспрецедентной атаке американских силовиков на средства массовой информации».

Как передавало ИА REGNUM, ранее администрация Twitter объявила введении с 26 октября запрета на размещение рекламы со всех аккаунтов, которыми владеют телеканал RT и информационное агентство Sputnik.

В компании заявили, что основанием для такого решения послужило якобы имевшее место вмешательство правительства России в выборы президента США через указанные информагентства. «Это решение было основано на работе, которую мы проводили вокруг выборов в США в 2016 году, и выводах американского разведывательного сообщества», — заявили в администрации сервиса.