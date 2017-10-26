Женева, Швейцария, 26 октября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Ирак должен рассчитывать на свои собственные силы и не поддаваться влиянию со стороны Ирана, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, 26 октября Reuters.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

«Наш призыв к иракцам заключается в том, что они должны отстаивать самостоятельную позицию», — заявил Тиллерсон на пресс-конференции в Женеве.

Соединенные Штаты по-прежнему очень обеспокоены боестолкновениями между правительственными силами Ирака и курдскими отрядами пешмерга, добавил госсекретарь.

Тиллерсон отметил, что США «разочарованы тем, что стороны не смогли достигнуть прочного мирного соглашения». Госсекретарь заявил, что постарался убедить премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади прислушаться к «заверениям Эрбиля (регионального правительства Курдистана) о готовности начать переговоры в рамках иракской конституции».

Напомним, ранее руководство Ирана неоднократно предлагало правительству Ирака поддержку и помощь в восстановлении инфраструктуры страны. Ряд вооружённых отрядов, подконтрольных Ирану, принимали участие в боях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака.

В момент обострения отношений между Багдадом и региональным правительством Курдистана проиранские отряды заявили о своей готовности вытеснить курдов из спорных с Багдадом районов, включая богатый нефтью Киркук.