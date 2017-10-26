Москва, 26 октября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба сохраняет планы по отмене национального и сетевого роуминга в России, а операторы сотовой связи готовятся к снижению цен, заявил 26 октября заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

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Он отметил, что национальный роуминг будет отменен в ходе рассмотрения по соответствующему делу. Снижение цены внутрисетевого роуминга произойдет в рамках предупреждения.

«Мы думаем, что до конца года эти проблемы решим к удовольствию абонентов», — сказал Голомолзин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 года заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский на пресс-конференции в Симферополе завил, что сотовые операторы отменят роуминг во всех регионах России до конца 2017 года.

Отмену роуминга сотовыми операторами поддерживает также Минкомсвязи. Глава министерства Николай Никифоров 18 октября заявил, что надеется на отмену роуминга даже на международном уровне. По его словам, с этой целью заключаются соглашения между министерствами различных стран.