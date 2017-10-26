Москва, 26 октября, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 27 октября обсудит проект постановления — поздравление Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы.

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Нижняя палата российского парламента поздравит Украину с 73-ей годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Проект постановления внес комитет Госдумы по делам СНГ», — отметил Мельников.

Отметим, 73-я годовщина освобождения Украины — 28 октября.

Депутаты Госдумы в своем поздравлении «с возмущением констатируют и осуждают проведение на Украине факельных шествий, прославляющих фашистов и их пособников, запрет на законодательном уровне символа Победы — Георгиевской ленты, репрессии против активистов акции «Бессмертный полк» и другие действия, полностью искажающие суть событий 1941—1945 годов и оскорбляющие память отцов и дедов, отдавших жизнь за мир на Украине». Фальсификация истории происходит при сознательном попустительстве и поддержке официального Киева, указали они.

Парламентарии «выражают надежду, что вечная память об этом великом подвиге наших предков навсегда останется в сердцах народов России и Украины».