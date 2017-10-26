Санкт-Петербург, 26 октября, 2017, 17:36 — ИА Регнум. По состоянию на октябрь 2017 года, в Санкт-Петербурге остаётся порядка 76 тыс. коммунальных квартир. В них проживают 242 тыс. семей. Такие данные обнародовал 26 октября Жилищный комитет городской администрации. Ранее чиновников этого ведомства депутаты упрекали в незнании ситуации с «коммуналками».

Цитата из к/ф «Стиляги». Реж. Валерий Тодоровский. 2008. Россия Коммунальная квартира

Таким образом, в среднем в одной петербургской «коммуналке» проживает 3,2 петербургские семьи. При этом в 48 тыс. коммунальных квартир живут 86 тысяч семей, состоящих на жилищном учете.

В рамках реализации программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года смогли улучшить свои жилищные условия 7 369 семей, расселено 2 906 коммунальных квартир. При этом 3 124 семьям, проживающим в 2 830 коммунальных квартирах, предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилья на общую сумму 3 млрд 100 млн рублей.

На начало действия программы в 2008 году общее количество коммунальных квартир в Петербурге составляло 116 647 квартир. С тех пор расселено порядка 40 тысяч «коммуналок», улучшены жилищные условия 92 тысяч семей. Из бюджета Санкт-Петербурга для предоставления социальных выплат в рамках программы за эти годы было выделено 18 млрд 756 млн рублей, оказано содействие в приобретении жилых помещений с использованием средств городского бюджета порядка 25,6 тыс. семей городских очередников.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на заседании Заксобрания Санкт-Петербурга разразился скандал, когда заместитель главы Жилищного комитета грубо ошиблась, называя количество коммунальных квартир. Она сказала о 16 тысячах, когда их, как уже говорилось, 76 тысяч. Это вызвало резкую критику со стороны депутатов и руководства Заксобрания.

Спикер Вячеслав Макаров поручил комиссии Заксобрания по социальной политике и здравоохранению «разобраться», а также довести это до сведения главы Жилищного комитета Валерия Шияна и губернатора Георгия Полтавченко.

«Расселение коммунальных квартир, в которых проживают семьи очередников, возможно в течение 13 лет», — заявлял ранее Валерий Шиян.