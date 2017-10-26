Вашингтон, 26 октября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Несмотря на все скандалы и провокации со стороны западных политиков и СМИ, даже в НАТО признали, что в Белоруссии после стратегических учений «Запад-2017» российские войска не остались. Об этом сегодня, 26 октября, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Россия — НАТО.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

Столтенберг подчеркнул, что альянс не располагает никакой информацией о том, что Россия оставила свои войска в Белоруссии. Кроме того, белорусская сторона ясно подтвердила эти данные, сказал генсек НАТО.

Он также сообщил, что сегодня этот вопрос обсуждали на уровне послов. Согласно данным альянса, все свои войска РФ вывела из республики, а сведений, доказывающих обратное, нет, заключил Столтенберг.

Напомним, с 14 по 21 сентября на российской и белорусской территории проходили учения «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии. Военные отрабатывали сценарий отражения нападения на Союзное государство незаконных вооруженных формирований. В тренировках принимали участие около 12 тысяч российских и белорусских военных. После завершения учений российские войска покинули территорию Белоруссии.

Однако политики и СМИ ЕС и США оценили учения «Запад-2017» как «акт агрессии», несмотря на то, что само НАТО регулярно проводит военные тренировки в близи границ России и Белоруссии. Западные СМИ писали о том, что «Запад-2017» — это тренировка перед захватом Прибалтики, Россия обязательно проведет испытания ядерной бомбы, а российские военные и вовсе могут захватить власть в Белоруссии, а потом взяться за прибалтийские страны.

Ни один из этих страхов не оправдался. После этого в Литве заявили, что Россия не захватила Прибалтику только благодаря шумихе в прессе. Как отмечал председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, члены содружества оценивают реакцию западных стран на совместные стратегические учения как искусственно созданный ажиотаж. Главной же целью учений было укрепить оборонительные способности России и Белоруссии, а также других членов содружества в целом. Причем наблюдателями на этом мероприятии выступали иностранные журналисты, эксперты и военные атташе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Die Welt со ссылкой на источники в НАТО писало, что альянс планирует обвинить Россию в намеренном введении в заблуждение по поводу численности военнослужащих на учениях «Запад-2017», поскольку, по мнению альянса, в тренировках военных участвовали сто тысяч человек.