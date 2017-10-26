Донецк, 26 октября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 26 октября, сообщают СМИ Донецкой Народной Республики.

МЧС ДНР

Сообщается, что взрыв прогремел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома, расположенного неподалеку от правительственного квартала. Причина взрыва устанавливается.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Один из пострадавших — жилец квартиры, расположенной в том подъезде, где прогремел взрыв. Мужчина получил травму ноги, он госпитализирован.

От взрыва оказались повреждены остекление дома и нескольких квартир. На месте происшествия работают экстренные службы ДНР.

Информация уточняется.