Оренбург, 26 октября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области властвует снежная стихия. Циклон движется на восток. Пик снегопада прогнозируется на полночь с 26 на 27 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, именно в восточной части области сосредоточили и открыли мобильные пункты обогрева и пункты временного размещения.

Наталья Хомутова Оренбуржье накрыл снегопад

С полудня (10:00 мск) в области затруднено движение автомобилей на дорогах из-за разыгравшейся непогоды. Однако, по данным ведомства, в открытие пункты обогрева в течение дня не было ни одного обращения. В Бузулуке погода нормализовалась. Стихия движется на восток. Её удар ожидается на сложном участке — орской трассе. Там развёрнуто два пункта обогрева, а также стационарные пункты временного размещения. Аварийным считается участок в 90 км от подъёма на Сыртинский перевал и до поворота на город Гай.

За состояние дорог в регионе осуществляется постоянный мониторинг. Для расчистки магистралей привлечено 350 человек 345 спецмашин.

Автоинспекция рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения видимости. если же поездки не избежать, то быть внимательным и выбирать безопасный скоростной режим.

Стоит отметить, что снегопады в регионе продлятся до конца недели. С 28 на 29 октября синоптики прогнозируют ещё и резкое похолодание — до 14 градусов по Цельсию ниже нуля. 30 октября на смену морозам и снегопадам придут потепление и дожди.