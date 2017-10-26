Севастополь, 26 октября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В центре Севастополя неизвестные повредили место закладки капсулы с посланием потомкам у подножия памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской». Об этом говорится в сюжете телекомпании «Информационный канал Севастополя».

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Сообщается, что пропажа обнаружена утром, 26 октября. По информации телеканала, с места закладки исчезли мемориальная плита, на которой было указано, что послание нужно вскрыть 7 ноября 2017 года, и сама капсула с посланием. Однако вскрытие капсулы перенесли на более ранний срок — 29 октября, день 99-й годовщины создания комсомола.

«На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Памятник был открыт в 1963 году. Капсула у его подножия заложили комсомольцы 1960-х годов. Её торжественно вскрыли в мае 1995 года, тогда же заложили новую капсулу, вскрыть которую планировалось в ноябре этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября делегаты региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов — 2017 в Севастополе заложили капсулу с посланием к молодежи 2067 года. Послание хранится в постаменте на территории Севастопольского госуниверситета.