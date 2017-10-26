Когда развалятся США и кто приравнял жителей РФ к бандеровцам: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Признаки налицо: в 2020 году в Соединённых Штатах наступит час икс;
- И вашим, и нашим: спикер парламента Молдавии признался в двойном гражданстве;
- Судьба реэкспорта: договор о Таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован;
- Решить проблемы за счёт других: военным пенсионерам в индексации пенсии отказано;
- Выходит за рамки: Поклонская назвала зрителей «Матильды» бандеровцами.