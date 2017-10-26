Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 октября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области жители частных домов получили квитанции за электричество от ПАО «ТНС Энерго Ярославль», хотя последние несколько месяцев электричество входило в единую квитанцию, которую присылал единый расчетный центр — АО «ЯрОблЕИРЦ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Частный сектор в Переславле-Залесском

Несколько месяцев до этого счет за электричество включался в единую квитанцию от «ЯрОблЕИРЦ». Квитанцию от ЯрОблЕИРЦ переславцы еще не получали. Как пояснили в переславском филиале ЯрОблЕИРЦ, им известно о том, что ТНС-Энерго выставил свои счета за октябрь жителям частного сектора, но почему это произошло, пояснить не смогли.

В «ТНС энерго Ярославль» подтвердили информацию о том, что компания вновь переходит на прямые расчеты с жителями частных домов не только в Переславле, но и везде в Ярославской области, где был ранее осуществлен переход на расчеты через «ЯрОблЕИРЦ». Однако оперативно рассказать о причинах такого перехода в «ТНС» не смогли и посоветовали прислать запрос.

Жители частного сектора в Переславле волнуются, не придется ли им оплачивать счета за электричество дважды. В переславском филиале «ЯрОблЕИРЦ» говорят, что пока не знают, будут ли они включать в квитанцию сведения об электричестве, так как «ТНС энерго» никаких данных пока не присылало. В свою очередь, «ТНС энерго» включил в квитанцию данные не по показаниям счетчиков, а по среднему потреблению. В последующем жителям обещали сделать перерасчет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «ЯрОблЕИРЦ» было создано частными лицами для упорядочивания платежей за коммунальные услуги в регионе, впоследствии 25% акций были переданы правительству Ярославской области. Внедрением услуг компании на рынок занимались сотрудники правительства Ярославской области, однако ряд коммунальных предприятий воспротивились монополизации рынка, проблемы возникали и при заключении договоров с поставщиками коммунальных ресурсов.