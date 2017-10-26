Чебоксары, 26 октября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Чувашии рождаемость по итогам января-сентября 2017 года к уровню января-сентября 2016 года упала на 17%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате. Власти прогнозируют, что «рождаемость будет ниже и в 2018 году, и в 2019 году», хотя создаются «все меры для того, чтобы благоприятная среда позволяла родителям, молодым семьям рожать своих долгожданных».

jelly Ребенок

По данным Чувашстата, за девять месяцев в республике родились 10 520 детей, что на 2158 (или на 179%) меньше по сравнению с январем-сентябрем 2016 года. Умерли 11 759 человек — это на 473 (или на 3,9%) меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. Число умерших превысило число родившихся на 11,8% (в январе-сентябре 2016 года число родившихся превысило число умерших на 3,6%).

Среди родившихся 3895 детей (37% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 4379 младенцев (41,6%) — вторыми, 1674 ребёнка (15,9%) — третьими, 572 новорожденных (5,5%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 43 ребёнка (в январе-сентябре 2016 года — 44).

Основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (37,9% всех умерших), внешние причины смерти (12,1%), новообразования (12,0%), болезни органов пищеварения (5,8%) и болезни органов дыхания (5,2%).

Отметим, на пресс-конференции 24 октября глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что рождаемость в Чувашии в последующие годы будет сокращаться.

«Касаясь рождаемости. Государство принимает все меры для того, чтобы благоприятная среда позволяла родителям, молодым семьям рожать своих долгожданных. Никогда не убеждают, чтобы родители рожали детей ради денег, потом тоже могут быть определенные перегибы. У нас демографические показатели за последние пять лет были с плюсом, я говорил и констатировал, есть официальные показатели, и статистические показатели есть, здесь нет никакого обмана. В этом году, по расчётам, по прогнозам по 2017 году, конечно, рождаемость у нас будет ниже, чем была в прошлом году. Рождаемость будет ниже и в 2018 году, и в 2019 году. Это объективные факты, [последствия] 90-х годов, здесь мы можем с утра до вечера говорить, на показатели рождаемости ничего не повлияет. Но государство создает благоприятную среду для того, чтобы из-за количества детей семьи не испытывали нужду: выплачивает пособие на детей, разные социальные выплаты. Мы укрепляли и будем укреплять институт материнства и детства. Здесь тоже ни у кого никаких сомнений не должно быть», — сказал Михаил Игнатьев.