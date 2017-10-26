Симферополь, 26 октября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В Симферополе за деньги частников построят временный мусоросборочный завод, который будет работать до тех пор, пока государство не запустит полноценный полигон по переработке ТБО. Об этом 26 октября рассказал журналистам глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ben_Kerckx Свалка мусора. Отходы

«Сегодня принят проект о создании за средства инвесторов мусоросборочного завода, который сможет перерабатывать практически 98% мусора, а то, что остаётся, будет перерабатываться в компост и использоваться либо для рекультивации старой свалки, либо для технических культур. Он будет временным, пока в рамках государственно-частного партнёрства у нас не появится новый полигон и мусоросборочный завод. Через три-четыре месяца закроем этот вопрос», — отметил Лукашёв.

Напомним, весной этого года глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что в рамках года экологии, выполняя поручение президента Российской Федерации, правительство РК обязано навести порядок с мусором на полуострове.

«Вы должны ликвидировать весь мусор, который захламил наши города и, в первую очередь, столицу Республики Крым. Ситуация неприемлемая… До 1 мая город должен блестеть, и потом эта чистота должна постоянно поддерживаться. Необходимы нормативные акты с точки зрения усиления ответственности за случаи, когда мусор высыпают в лесопосадках, сваливают в баки, а компании не выполняют свои обязательства по вывозу на полигоны ТБО», — требовал от своих подчинённых глава Крыма.

Также отметим, что бывший градоначальник крымской столицы Геннадий Бахарев перед отставкой получил выговор от Сергея Аксёнова за «гадюшник» в городе.

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