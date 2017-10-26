Киев, 26 октября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. До 13,5% повысит Национальный банк Украины (НБУ) учетную ставку с 27 октября 2017 года, сообщает 26 октября пресс-служба НБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно сообщению, причиной более жесткой монетарной политики стал рост инфляции, который превысил прогнозируемый уровень. Высокая учетная ставка должна снизить уровень инфляции и приблизить его к целевому уровню инфляции в 2018 году.

Отмечается, что в сентябре 2017 года инфляция на Украине составила 16,4%, что превышает прогнозы НБУ. Причиной роста инфляции стал рост цен на продовольственные товары, в особенности на фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию.

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По данным Нацбанка Украины, проводимые им «достаточно сдержанная» фискальная и монетарная политики частично затормозили рост инфляции. Однако в последние месяцы 2017 года рост инфляции серьезно ускорился. В НБУ подчеркнули, что рост инфляции хоть и будет замедляться в дальнейшем, но это займет длительное время.

В Нацбанке прогнозируют к концу 2017 года уровень инфляции в 12,2% (вместо 9,1%, как прогнозировалось), а к концу 2018 года — 7,3% (вместо 6%, как прогнозировалось). К концу 2019 года прогноз уровня инфляции остался тот же — 5%. Снижение роста инфляции до прогнозируемого в 2019 году будет обусловлено новой жесткой монетарной политикой Нацбанка.

Напомним, по данным экспертов, рост цен на продукты на Украине опережает темпы инфляции в 2−2,5 раза. Например, в мясной продуктовой корзине потребителя ни один продукт не вырос в цене менее, чем на 30%.