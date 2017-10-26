Москва, 26 октября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «должен где-то раздобыть шапку-невидимку», если хочет избежать корреспондентов Russia Today, 26 октября в ходе еженедельного брифинга посоветовала британскому коллеге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Мы хотим предупредить, что в Москве много корреспондентов Russia Today. И у него не получится, если он захочет даже, не попасть в их кадр. Что можно в этой ситуации предложить?», — задалась она риторическим вопросом.

Читайте также: Глава МИД Британии: у Лондона не может быть нормальных отношений с Москвой

«Мы не сможем ограничить Бориса Джонсона от Russia Today, потому что нам тогда надо их не пускать на мероприятия для СМИ, а для нас это свято», — продолжила Захарова.

Единственный выход в том, пошутила представитель российского МИД, чтобы Джонсон нашел где-то шапку-невидимку.

Так отреагировала Захарова на недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, о том, что тот считает «позором» участие британских парламентариев в эфирах телеканала RT.

Читайте также: Посольство РФ в США: Вашингтон напрочь забыл о соблюдении свободы слова

Напомним, в середине октября, на заседании британского парламента Джонсон заявил, что, хотя у Великобритании и не может быть хороших отношений с Москвой, при этом, по его словам, с Россией необходимо поддерживать отношения там, где «это возможно». В своем выступлении министр обвинил лейбористов, поставив им в вину их участие в эфирах RT и назвав это «позором». При этом Джонсон забыл о том, что его коллеги по партии тоже регулярно появляются на телеканале RT.