Ярославль, 26 октября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, закрыта для дальнейшего обследования детская клиническая больница № 1, где при проведении планового осмотра были обнаружены сквозные трещины на торцевых несущих стенах здания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Яндекс-карты Детская больница №1

29 августа этого года в ходе планового осмотра детской клинической больницы № 1 были обнаружены сквозные трещины на торцевых несущих стенах здания. На следующий день администрация больницы обратилась в ООО «Регион Эксперт Проект» для проведения технического обследования здания. 23 октября было дано техническое заключение, которое признало здание ограниченно-работоспособным. То есть дефекты есть, но отсутствует опасность внезапного разрушения.

«Мы приняли решение эвакуировать всех детей и сотрудников больницы для проведения полной технической экспертизы. Там находилось 73 ребенка. Больше половины были выписаны, поскольку как раз подходил срок их выписки. А оставшиеся были переведены в больницы № 10 и № 2. Все 207 работников больницы № 1 были переведены в ее структурные подразделения на улицах Чехова, Чайковского, Добрынина. Информацию о часах приема врачей мы разметили на своем сайте. Сегодня здание больницы покинул последний человек», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Предварительная экспертиза длилась почти два месяца, а полное обследования, по мнению медиков, будет длиться не меньше трех месяцев. И только после это будет решаться судьба здания.