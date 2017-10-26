Калуга, 26 октября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, состоялось заседание сессии Законодательного собрания Калужской области. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, депутаты приняли решение поддержать инициативу о создании в областном центре лесопаркового зеленого пояса.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Калужские депутаты проработают вопрос о создании зеленого пояса

Напомним, что в Калужской области с ней вышло региональное отделение Общероссийского народного фронта. По данному вопросу в Общественной палате уже прошли публичные слушания, большинство участников которых одобрили эту идею. Реализацией проекта займется соответствующая рабочая группа.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин подчеркнул: «Это хорошее предложение. Сама инициатива исходила от президента Владимира Владимировича Путина. Такая работа безусловно должна проводиться в городах, но подходы к ней требуют тщательного рассмотрения, разработки и реализации».