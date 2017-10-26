Киев, 26 октября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Повестка дня ассоциации (ПДА) будет пересмотрена Евросоюзом для Украины, Грузии и Молдавии, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в ходе форума гражданского общества Восточного партнерства, сообщает 26 октября «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, ПДА — документ между страной и ЕС, в котором прописаны необходимые для страны реформы, проведение которых даст возможность стране заключить соглашение об ассоциации с ЕС — для Грузии, Молдавии и Украины устарел и требует пересмотра.

Читайте также: Ассоциация с ЕС как повод для бунта и войны: обзор «евроинтеграции» Украины

В 2017 году истекают ПДА Грузии и Молдавии, в ближайшее время документы будут пересмотрены. Повестка дня ассоциации ЕС — Украина будет пересмотрена в 2018 году, поскольку повестка составляется на три года, а для Украины повестка утверждалась последний раз в 2015 году.

Читайте также: «Развод и девичья фамилия!» — на Украине уже хотят отменить ассоциацию с ЕС

Напомним, ранее Европарламент предложил расширить формат «Восточного партнерства» до формата «Восточное партнерство +», которое поможет странам, достигшим успехов в проведении реформ, интегрироваться с ЕС.