Калуга, 26 октября, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, состоялось заседание сессии Законодательного собрания Калужской области. В числе первых депутаты рассмотрели вопрос назначения на должность уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. На обсуждение была представлена одна кандидатура — Ольги Коробовой.

Фото пресс-службы калужского областного парламента Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, Коробова, занимала должности председателя комитета по молодежной политике Тарусского района, начальника регионального управления молодежной политики.

Выступая со своей программой, она подчеркнула, что в Калужской области сформирован действенный механизм защиты прав детей. Ольга Коробова отметила, что намерена приложить максимум усилий для дальнейшего развития института уполномоченного. Особое внимание она планирует уделить защите прав детей-сирот, а также противодействию новым угрозам, с которыми сталкиваются дети, в том числе в сети интернет. Ее кандидатуру поддержали 30 из 33 присутствующих депутатов.