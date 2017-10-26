Москва, 26 октября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В Кремле не обсуждали вопрос о защите журналистов, потому что не видят предмета для обсуждения, заявил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также выразил неуверенность в правильности защиты журналистов, как отдельной профессиональной категории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«К сожалению, каждый из нас может подвергнуться нападению сумасшедшего человека, никто, к сожалению, от этого не застрахован, и поэтому выделять здесь журналистов не знаю, насколько это было бы правильно», — сказал Песков.

По его словам, законодательного закрепления усиленных мер для защиты журналистов пока не планируется, текущие обсуждения этой темы являются «абсолютной схоластикой». Предложение вооружить журналистов Песков оставил на усмотрение отдельных компаний.

«Каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым, конечно, с оговоркой, что они должны строго соответствовать действующему законодательству», — заключил пресс-секретарь.

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Напомним, обсуждение вопроса возникло в журналистской среде в связи с нападением на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. 23 октября злоумышленник прорвался в офис радиостанции и нанес ей удар ножом в горло. Нападавший был задержан, на допросе он заявил, что в течение нескольких лет общался с журналисткой телепатически, в результате чего у него усилилась личная неприязнь к Фельгенгауэр, и это послужило поводом для нападения на нее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.