Гомель, Белоруссия, 26 октября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Боевые пуски модернизированной версии ракетной системы залпового огня «Полонез» проведены в Белоруссии. Ракеты успешно поразили учебные цели, преодолев 300 км, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Militarytimes.ru РСЗО «Полонез»

Пуски были произведены 26 октября на территории Гомельской области. Новые ракеты повышенной дальности пролетели над безлюдными и малонаселенными районами. Успешный итог испытаний подтвердил уникальные возможности РСЗО, отметили в минобороны.

«После проведения модернизации ракетная система позволяет поражать назначенные объекты в радиусе до 300 километров», — заключили военные.

Модернизированные системы «Полонез» в дальнейшем поступят на вооружение ракетных войск и артиллерии. Это позволит Вооруженным силам Белоруссии расширить спектр решаемых огневых задач.

Первые боевые пуски ракетных систем «Полонез» состоялись в июне 2016 года. Ракеты одной боевой машины РСЗО способны поразить одновременно восемь целей, при этом радиус отклонения от заданных координат не превышает 30 м.

Как сообщало ИА, в октябре 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг Москву критике за отказ поставить Минску комплексы «Искандер» на фоне «активизации некоторых сил». Он заявил, что Белоруссия была вынуждена организовать у себя производство РСЗО «Полонез».

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