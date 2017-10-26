Москва, 26 октября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Перед выборами президента России телеведущая «Дома — 2» Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру, привлекает к себе внимание с помощью очередных порций грязи, гнева и раздражения на свою страну, заявила депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская 26 октября на своей странице «ВКонтакте».

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Депутат увидела в комментариях Собчак попытку втянуть ее в заочную полемику.

«Понимаю, что сегодня, как никогда, надо заявить о себе. Но как? Для Вас, как обычно, порция грязи, гнева, раздражения на свою страну», — написала Поклонская.

Далее депутат прокомментировала высказывание Собчак о народе:

«Народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как Вы «ласково» любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму», — сказала Поклонская.

Бывший прокурор Крыма призвала телеведущую любить народ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 года Наталья Поклонская прокомментировала заявление Собчак о принадлежности Крыма и сказала, что высказыванием телеведущая показывает свое неуважение к людям и к собственной Родине. Депутат добавила, что подобное высказывание может сделать только человек, не видящий дальше своего «креативного меньшинства и тусовочного мира».

На следующий день, 25 октября, Собчак, комментируя слова Поклонской о статусе Крыма, сказала, что «мировое сообщество» не признает Крым территорией России.

«Так вот, спрашивали — отвечаем: вообще-то мировому сообществу [это] неизвестно. Вот буквально никому», — заявила телеведущая.

Напомним, Ксения Собчак в ходе пресс-конференции, посвященной выдвижению ее кандидатуры на выборы президента, заявила, что Крым с точки зрения международного права принадлежит Украине.