Уфа, 26 октября, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов признал упущения в политике присвоения названий городским территориям. Общественники и жители Уфы предпочитают уличным названиям-прилагательным — наименования, связанные с именами людей, прославивших Уфу и Башкирию, известными уроженцам Уфы и всеми, кто сыграл значительную роль в развитии города. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, при выборе названия власти должны опираться на что-то более репрезентативное, чем «кустарные опросы в соцсетях».

Евгений Акатьев Могильная плита генелал-лейтенанта Евграфа Гладышева

Сквер в честь героя Уфимского пехотного полка

25 октября на круглом столе «Патриотизм как фактор развития и стабильности Республики Башкортостан», приуроченном к предстоящему празднованию Дня народного единства, был поставлен вопрос сохранения исторического наследия края. По мнению участников, в формировании патриотизма у подрастающего поколения большая роль принадлежит городской среде, в том числе связывая это с названиями улиц, скверов, памятникам. Во время круглого стола выяснилось, что юные участники ничего не знают об офицере Уфимского пехотного полка, герое Бородинского сражения Евграфе Гладышеве, ставшим впоследствии генерал-лейтенантом.

«В 1990-е годы в микрорайоне Инорс при реставрации уфимской Казанско-Богородской церкви в кирпичном склепе в ограде храма был найден гроб с останками Евграфа Ивановича Гладышева. 2 ноября 1991 года в Дмитриевскую родительскую субботу он был перезахоронен тут же на церковном некрополе. Гладышевых в Уфе было несколько. Первый из Гладышевых, «сын боярский» Гордей Гладышев, в 1602/03 годы «по государеву, цареву и великого князя Бориса Федоровича всея Руси указу» получил от воеводы Михаила Нагого надел «на Великом поле за землями Александра Аничкова». До сегодняшнего времени единственной памятью о Гладышевых является его могила и несколько строк в одном из музеев Уфы», — рассказали краеведы.

Евгений Акатьев Это всё, что осталось от Гладышевых в Уфе

Общественники не раз поднимали вопрос об увековечивании памяти Евграфа Гладышева и других офицеров Уфимского пехотного полка. Через несколько лет их всё-таки услышали: тема зазвучала с новой силой.

«Одна из инициатив, вошедшей в резолюцию мероприятия, касается присвоения имени героя Отечественной войны 1812 года Евграфа Ивановича Гладышева скверу в микрорайоне Инорс», — отметил руководитель регионального отделения партии Патриоты России, депутат Госсобрания РБ Загир Хакимов.

Ещё варианты

Звучали и другие варианты. Скверу можно дать имя рок-музыканта Юрия Шевчука или певицы Земфиры, предлагает фронтмэн группы «Via Chappa» Илья Тавлияров. Уфимец Михаил Еленин считает, что сквер может носить имя архитектора Маргариты Куприяновой, подарившей Северной части Уфы неповторимый облик.

По мнению военного историка Рамиля Рахимова, сквер можно назвать и в память о героях Уфимского пехотного полка, отличившихся в Бородинской битве, учитывая что полк был создан в Уфе, а в нем служил офицером не только Евграф Гладышев, но и представители семьи Черниковых, чье имя сейчас неофициально носит Северная часть Уфы, Черниковка.

«В битве при Бородино в составе Уфимского пехотного полка участвовали поручик Черников-Анучин и майор Черников-Анучин Федор Никитич. В списке населенных пунктов Уфимской губернии по сведениям 1870 года упоминается деревня Черникова и хутор Черников. В истории Уфы с 1668 года значатся два брата, оба Иваны Черниковы-Анучины. Оба были включены в список выдающихся уфимцев, который составлялся к 300-летию Уфы», — утверждают краеведы.

Заинтересовал участников и вариант наименования Богородский.

«Село Богородское оставило неизгладимый след в истории Уфы, а память о нем фактически стерта, его сначала переименовали в «Моторное», а потом и вовсе закрепилась странная аббревиатура «ИНОРС». Название, существовавшее с 1622 года, кануло в Лету. Считаю справедливым восстановить сохранить память о знатном некогда селе в названии нового сквера — Богородский», — выдвинул версию уфимец Александр Ежов.

«Богородский сквер — самое благозвучное и яркое название, ведь сквер разбивают на месте засыпанного озерца, на водах которого и была явлена чудотворная икона Казанской Божьей матери, в честь явления которой поблизости обустроена часовня», — вторит уфимка Лилия Набиуллина.

Поступили предложения копнуть «глубже в историю»: «В 1604 на месте нынешнего Инорса было основано поселение Кадомцево. Основателем был крещёный татарин Иван Кадомец. Предлагаю назвать сквер его именем».

«Если в честь Черниковых и Гладышева, а так же в честь Уфимского пехотного полка нельзя назвать сквер, назовите улицу. Ведь каких только странных названий не дают уфимским улицам, хоть смейся, хоть плачь!», — рассуждают жители Черниковки, знакомые с историей своего города.

Действительно, в начале 2016 года депутаты Уфимского горсовета присвоили названия десяти новым улицам и семи переулкам в Черниковке, а именно в Калининском районе Уфы. Ссылаясь на пожелания горожан, депутаты окрестили улицы так: Перспективная, Виражная, Веерная, Вольная, Звонкая, Летняя, Молочная, Тюльпанов. Далее фантазия народных избранников иссякла, и появилось две улицы две Лучезарные, два переулка Тюльпанов и три — Звонких.

Всё это лучезарное разнообразие, уверены депутаты, соответствует мнению уфимцев. Но как формируется это мнение? В этом смысле показателен пример выбора имени скверу в Инорсе.

Первым делом — самолёты, или кульбиты сетевого «голосования»

Как полагают некоторые уфимцы, для «симуляции следования «народному волеизъявлению», администрация Калининского района провела имитацию голосования в соцсетях. Инициаторы опроса не согласны с таким мнением.

«Вот будет большинство за сквер «лучистый», «солнечный», «земляничный» — так и будет. На моей памяти комиссия никогда не принимала решения вразрез с мнением жителей», — уверяет модератор опроса в сети.

Мнение высказало всего около двух десятков уфимцев, некоторые из них, возможно, не проживают в Инорсе. Пользователи одной из соцсетей при опросе о названии нового сквера на страничке Калининского района, куда входит Инорс, оставили 84 комментария, дав около двух десятков предложений. Часть из них принадлежат модератору опроса, некоторые пользователи оставляли по нескольку комментариев. В Инорсе около 100 тыс. жителей — за них высказалось несколько десятков человек — и этот результат выдается администрацией Калининского района за мнение большинства.

Значительная часть пользователей высказалась за название «Богородский», предлагались названия по близлежащим улицам: не имеющего отношения к Инорсу малоизвестного ныне журналиста Тухвата Янаби, двух директоров Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), названия на тему авиации, полетов, зеленой растительности, другие названия.

Просочилась информация, что название уже выбрано, результаты опроса ни на что не влияют, а на территории крохотного участка земли, отведенного под сквер, будет обязательно поставлен громоздкий списанный самолет.

«Места для сквера и так очень мало, ещё и самолет, на кой он нужен? Рядом, у отдела кадров УМПО уже есть самолет!», — возражают жители Инорса.

«Исторически раньше на этом месте находилось болото. Самолет очень тяжелый — это значит, что конструкция будет постоянно проседать. Как сильно проседал самолет, установленный перед отделом кадров УМПО. Да и не безопасно самолет без присмотра оставлять. Я вижу, что у отдела кадров дети постоянно на самолет залезают, прыгают с него. Но у нас за ним хоть присматривают охранники — не дают испортить памятник и получить травмы самим «лазунам». В конечном итоге не получится ли все же дешевле поставить фонтан небольшой?» — спрашивает одна из горожанок в сосети.

Сотрудники администрации ссылаются на дороговизну и настаивают на самолете:

«По поводу фонтана — это очень дорогостоящее дело. Сквер строится на средства инвесторов, бюджета у него нет. А самолет очень понравится детям».

По некоторым сведениям, комиссия, прикрываясь несколькими комментариями, остановилась на самолете.

«А что, самолёт — это еще не самое плохое. В Уфе понатыкано много сомнительных скульптур, самолёт на фоне их — шедевр», — иронизируют уфимцы.

«Говорят, это будет самолет той же марки, что стоит недалеко, у отдела кадров. В Инорсе-Богородском будет два одинаковых самолета и ни одного фонтана. Инвесторы довольны, бывшие собственники самолета тоже, администрация рада, а большинство жителей, несомненно, предпочли бы самолету фонтан. Кстати, фонтан бы напомнил о том, что на этом месте было озерцо. Несколько комментариев в соцсетях — и видимость народного волеизъявления создана», — с горечью отмечают краеведы.

«Надо что-то делать с этими имитаторами, иначе в Уфе никогда не будет исторических названий городских территорий, уже потому, что с сегодняшним уровнем преподавания истории региона они неизвестны большинству населения Башкирии», — бьют тревогу общественники.

Политолог Дмитрий Михайличенко предлагает такой выход:

«Сейчас для уфимской мэрии важно грамотно организовать процедуру вовлечения горожан в процесс выбора названий улиц, скверов и переулков. Для этого нужно создавать в сети интернет соответствующие платформы, а не устраивать «кустарным» образом голосования в соцсетях».

«Интернет есть не у всех. После голосования на серьезных платформах результаты надо выносить на общественные слушания, оставлять два-три варианта, а уж потом доверять выбор комиссии, в которой должно быть как можно больше членов из разных слоев общества» — дополняют предложение эксперта общественники.

Отметим, что с 2014 года по сегодняшний день городским территориям присвоено 171 название. Среди этих объектов 112 улиц, 36 переулков, шесть бульваров, пять шоссе, четыре сквера, три набережных, два тракта, два проспекта и одна аллея. Из 171 названий нет ни одного, напоминающего о офицерах и солдатах Уфимского пехотного полка. Полка, знамя которого хранится в зале славы музея-заповедника «Бородинское поле».

Конец Букетного периода

Несколько неожиданно (и еще более обнадеживающе) прозвучали для знатоков уфимской старины слова уфимского градоначальника Ирека Ялалова. На совещании в мэрии 24 октября Ялалов призвал более ответственно и обдумано относиться к выбору названий городских улиц. Глава города перечислил некоторые названия улиц и переулков. Улицы: Элитная, Знатная, Богатая, Лирическая, Букетная, Колыбельная, Молочная и другие. Переулки: Озорной, Дедушкин, Милый и другие. Уфимцы могли бы внести в этот список Коралловую и Клубничную улицы, а также переулок Радиальный, который иногда путают с Радикальным.

Как пишет «АиФ — Уфа», по мнению Ирека Ялалова, улицы надо называть в честь известных людей, родившихся и живших в Уфе, даже если они долгое время не имели отношения к городу. В числе наиболее известных, например, русский мореплаватель Валериан Альбанов, писатель Сергей Довлатов и генерал Даян Мурзин. В ближайших планах мэрии — создание специальной конкурсной комиссии, которая будет заниматься подбором названий уфимских улиц с учетом мнения горожан.

«В современной России у муниципалитетов объективно не так много возможностей влиять на политику и экономику. По сути, на их долю остается культурная политика и инфраструктурные вопросы. В этой связи обращение уфимской мэрии именно к вопросам культуры считаю характерной и весьма подходящей для развития диалога с горожанами. Отрадно, что уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов, как настоящий уфимец, глубоко проработал этот вопрос и выдвигает здравые инициативы, направленные на сохранение исторического наследия Уфы и подчеркивание вклада мегаполиса в мировую культуру», — подчеркнул Дмитирий Михайличенко.

«Кроме упомянутых мэром Даяна Мурзина, Валерьяна Альбанова и Сергея Довлатова (родился в Уфе в 1941 году), есть и еще «забытые», но очень достойные имена, связанные с Уфой. Это, например, ученый Сергей Руденко, заложивший основы этнографического изучения башкирского этноса, это и недавно уведший от нас тренер Сергей Михалев, под руководством которого хоккейный клуб «Салават Юлаев» в 2008 году впервые стал чемпионом страны. Также можно отметить имя героя русско-японской войны лейтенанта Ермия Малеева, которому приписывают легендарную фразу «погибнем, но не сдадимся!». Список можно продолжить», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.