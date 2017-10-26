Астана, 26 октября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Казахстане готовится указ о принятии нового алфавита казахского языка на основе латиницы. В одобренном варианте специфические звуки языка передаются с помощью апострофов. Работа по внедрению алфавита должна начаться с 2018 года.

Люди в Центральной Азии изучают различия между кириллицей и так называемым янгилифом, общим латинским алфавитом, введенным для большинства тюркских языков Советского Союза в 1920-30-е гг

Почему был выбран это вариант? На это у руководства Казахстана были следующие причины: предыдущий вариант с диграфами подвергся массированной критике населения, каждый казахскоязычный «лидер мнений» придумывал свой вариант алфавита, отказываясь от компромисса с другими авторами, молчали противники как латиницы, так и этого варианта алфавита с апострофами. Поэтому, как только стало понятно, что критики в адрес второго варианта намного меньше, чем у первого варианта с диграфами, было решено его и одобрить. Возможно, у него нашлись какие-то влиятельные покровители и лоббисты.

Однако во всей этой кампании есть подводные камни. Не секрет, что казахстанская высшая элита не пользуется письменным казахским языком — она использует казахский язык только в разговоре, но не пишет и не читает на нем. Поэтому они недооценивают сложности внедрения латиницы. То, что с внедрением нового алфавита всё население страны станет в отношении казахского письменного языка неграмотным, их не волнует, как и не волнует судьба казахской литературы, которой грозит невостребованность.

Население если и будет протестовать против реформы, то только тогда, когда поймет, что она неизбежна.