Москва, 26 октября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, который содержит универсальные нормы, прямые и обязательные для применения на всей территории Евразийского таможенного союза без возможности регулирования на национальном уровне, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Таможня вывеска

С ратификацией кодекса все страны ЕАЭС должны работать по новым правилам. О главном стратегическом приоритете РФ, а также о запрете ребрендинговых и реэкспортных схем заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»):

«Идея нашего президента создать единое экономическое пространство на бывшей территории Советского Союза является главным стратегическим приоритетом нашего Российского государства и выполнена должна быть неукоснительно и с высоким качеством. Поэтому сегодня, говоря о том, что мы ратифицируем этот договор, мы должны понимать, что предстоит еще огромная работа. И тот мультипликативный эффект, который может дать нам эта ратификация, мы должны использовать в полной мере…

Поэтому те ребрендинговые схемы, которые сегодня используются, в том числе и недобросовестным бизнесом, а у некоторых членов Союза это и как государственная политика, это целые экономические статьи в их бюджетах, мы должны сегодня обеспечить вопросы, связанные с тем, чтобы, вводя ограничения на территории нашей страны, те санкции, которые к нам сегодня применяются, они не касаются других государств Таможенного союза, и те решения, которые принял президент о недопуске товаров на нашу территорию, мы должны обеспечить путём тех законов, которые лежат ниже данной ратификации.

Поэтому я призываю всех, и в том числе нашу палату, она имеет огромный ресурс в гармонизации законодательных актов с другими странами, прежде всего, это касается Казахстана и Белоруссии, мы должны избежать реэкспорта сахара, который идёт на нашу территорию и не даёт развиваться нашему сельскохозяйственному сектору, молочной продукции, красного мяса и целого ряда других групп товаров, которые являются и обеспечивают нашу потребительскую корзину, нашу продовольственную безопасность и безопасность наших граждан с точки зрения здоровья.

Отметим, что реализации ратификации договора потребуется внести изменения в законодательство РФ в сфере технического регулирования, регулирования внешнеторговой деятельности, а также в законы о промышленной политике и экспортном контроле. В общей сложности РФ будет необходимо внести поправки в 48 федеральных законов, 43 постановления правительства и пять указов президента РФ.